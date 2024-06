COR.SPORT, L'ultima idea per l'attacco è il ritorno di un ex

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio torna sul mercato in casa viola, in particolare per quanto riguarda il casting della prima punta, scrivendo di un possibile, clamoroso, ritorno. Quello di Giovanni Simeone. Il Cholito, si legge, viene da un’annata complicata e fatta di sole tre reti (l’ultima proprio contro i viola nella finale di Supercoppa). L’argentino chiede più spazio ma con un Napoli senza coppe è difficile che possa veder aumentare il suo impiego.

Dall’altra parte Palladino vorrebbe un nuovo 9 prima dell’inizio del ritiro. Ecco dunque, sottolinea il quotidiano, di come queste due esigenze potrebbero trovare un punto comune. Niente di concreto al momento, solo un’idea di mercato, tende a precisare il Corriere dello Sport-Stadio, tuttavia l’asse Firenze-Napoli potrebbe presto infiammarsi per Gaetano, e chissà che nei discorsi tra Pradè e Manna non possa rientrarci anche il figlio d’arte ex viola.