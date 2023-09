COR.SPORT, L'opinione: "Manca l'apporto dei nuovi"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sulle colonne del Corriere dello Sport si trova anche un fondo a cura di Alberto Polverosi, che commenta così la sconfitta della Fiorentina con l’Inter:

“Prendere gol in contropiede è un classico per i viola di questo triennio, succede perché attacca con tanti uomini, ma quando, come ieri, non ce la fa, non c’è da vergognarsi a stare un passo indietro. Anche per questo colpisce perfino di più il peggio portato dalla Fiorentina a San Siro, dove in pratica non si è presentata. Quinta partita dei viola in due settimane, può essere una spiegazione, ma se lo è davvero non si capisce perché Italiano, che all’inizio della scorsa stagione aveva abusato della rotazione (a Empoli e Udine nove cambi dopo le gare di Coppa), ieri si sia limitato a due sostituzioni rispetto alla battaglia di giovedì sera col Rapid Vienna, il portiere e il centravanti. La squadra non era stanca, era cotta. […] Che il mercato dei viola abbia migliorato squadra e organico non c’è dubbio, ma questo in teoria, perché finora nella pratica i nuovi non hanno aggiunto niente, anzi. Arthur continua a perdere troppi palloni, Nzola e Beltran sono impalpabili, Parisi finora ha giocato pochissimo e Christensen in due partite, pur senza colpe evidenti, ha preso 6 gol”.