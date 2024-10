COR.SPORT, Kean in recupero. Palladino non ne ha altri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulla lombalgia accusata finora da Moise Kean, costretto a rinunciare alla Nazionale e ancora in fase di recupero verso la gara di Lecce. Dall’allenamento di oggi la speranza/certezza di riaverlo va trasformata in certezza e basta, almeno ci conta Palladino che, ribadisce il quotidiano, un altro Kean non ce l'ha.

Ad ora però, a quello che proviene dal Viola Park e che è il programma concordato sotto la supervisione dello staff medico viola e che prevedeva appunto un percorso differenziato per il centravanti classe 2000 ieri alla ripresa, dopo quattro giorni di mini-vacanza concessa da Palladino e dopo la settimana trascorsa in buona parte a eliminare gli effetti dolorosi e penalizzati della lombalgia, Kean dovrebbe rientrare. Subito in gruppo insomma non ci poteva andare ma lo farà oggi, al massimo domani: allenamento del giovedì che ci si aspetta dia il via libero definitivo verso Lecce.