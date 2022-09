COR. SPORT, Italiano non fa turnover ma rivoluzione

Sul Corriere dello Sport è presente un fondo a cura di Alberto Polverosi: “È il momento decisivo per capire l’essenza di questa squadra che non segna e ora, a differenza di un anno fa, produce meno in attacco. È decisivo per le riflessioni che farà l’allenatore a metà di un ciclo serrato, nessuna squadra ha giocato quanto la Fiorentina in questo inizio di stagione. Riflessioni che dovrebbero nascere non solo per le scelte iniziali e i cambi in corsa, ma per l’impostazione che sta dando alla Fiorentina. […] Ecco, su un punto meglio mettersi d’accordo: il turn-over (ma il termine della nostra lingua “rotazione” rende ancora meglio l’idea) vale per 4-5 cambi fra una partita e l’altra, da 6-7 in su si deve parlare di rivoluzione provvisoria. Italiano è arrivato a 9 sia a Empoli che a Udine. […] C’è poi un’ultima riflessione da inserire in un’analisi: in caso di necessità (come a Empoli e a Udine) si può andare in deroga al 4-3-3, si può tentare l’assalto finale con due centravanti”.