COR. SPORT, Italiano e un trend da invertire al più presto

Fiorentina-Lazio è un incrocio delicato anche per Vincenzo Italiano. Lo sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio: "L’allenatore che due mesi e sette partite fa era quarto in classifica, che ha portato la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia tre volte su tre, che è agli ottavi di Conference League da primo e imbattuto nel girone: Vincenzo Italiano metterà tutto questo dentro al trolley nel brevissimo trasferimento dal Viola Park allo stadio Franchi per farne uso poi lì in campo, dove incontrerà e saluterà calorosamente Maurizio Sarri: ma con una voglia matta di batterlo finalmente al sesto tentativo, dopo quattro falliti e uno riuscito solo a metà".

A Firenze arriva la bestia nera del tecnico viola e della Fiorentina in generale: l'imperativo è quello di invertire il trend, non solo negli scontri diretti ma anche in generale in campionato: solo cinque punti conquistati in sette turni di campionato dal Sassuolo all’Empoli. Per cambiare rotta servirà una Fiorentina diversa e soprattutto un approccio diverso alla partita: "Sappiamo cosa fare per vincere" - ha detto ieri Italiano ai canali ufficiali del club: stavolta la Fiorentina spera di aver preso davvero le misure alla Lazio e a Sarri.