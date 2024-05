COR.SPORT, Italiano: ad Atene una Viola sana e con grinta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio fa un’ampia panoramica sulla Fiorentina a tre giorni dalla sfida di Conference League contro l’Olympiacos. Il gruppo viola sta bene, sia dal punto di vista fisico, che da quello mentale e l’entusiasmo per il matematico ottavo posto conquistato in Sardegna è un’aggiunta da non sottovalutare, scrive il quotidiano. Detto di ciò, c’è poi il comparto tecnico, e se è vero che nelle ultime partite di campionato non si è vista la versione migliore della Fiorentina, è altrettanto utile sottolineare, si legge, come i big della squadra siano in crescita: Arthur, Nico, Bonaventura, Terracciano.

Tutti giocatori che nelle ultime settimane sono stati protagonisti. Quello che però servirà il 29 - e che a Cagliari è mancato - sarà la solidità difensiva (la finale di Praga insegna) e una manovra più rapida e imprevedibile, altrimenti finalizzare diventerà un’impresa.