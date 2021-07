COR. SPORT, Il play è il vero problema: i nomi

Il Corriere dello Sport, stamani in edicola, mette in evidenza quello che a suo avviso è il vero problema della Fiorentina e cioè il play. Si lavora per Stefano Sensi, sulle cui qualità non ci sono dubbi e semmai è la condizione fisica che lo ha penalizzato, Lucas Torreira, che piace da sempre al ds Pradè e per questo rimane fra i papabili, e Skhiri, il quale non conosce la Serie A ma è da monitorare.