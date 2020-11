COR. SPORT, Roccopolitik 2: ora più cuore che fegato

L'edizione odierna del Corriere dello Sport presenta un editoriale sulla Fiorentina, e in particolare su Rocco Commisso, a firma Ivan Zazzaroni. "Roccopolitik 2", il titolo. Cominciando dal commentare la frase di radio e giornali che fanno soldi coi viola, l'autore gioca la carta dell'ironia e ricorda che questo può essere vero solamente se la squadra naviga almeno nelle zone europee, e non come adesso. In più sulla parte delle "bugie", il direttore del CorSport ricorda come ciascuno ne risponda, e che l'idea della destabilizzazione sia assurda quasi quanto i cartellini che vuole assegnare ai giornalisti. Offensivo, si legge, mettere contro i tifosi a certe figure di grande giornalismo locale. La conclusione, scrive Zaza (così si legge in realtà a firma) è che Commisso torni a far prevalere il cuore sul fegato.