COR. SPORT, Fiorentina, maledizione finale

"Tanta strada fatta per ritrovarsi con un pugno di mosche in mano". Inizia così il pezzo del Corriere dello Sport dedicato alla finale di Conference League. Nell'analisi di quanto avvenuto nei novanta minuti di Praga contro il West Ham il quotidiano sottolinea come il divario in termini qualitativi in favore degli hammers alla fine abbia pesato: "I ragazzi di Italiano hanno giocato la finale con il carattere e tutta la forza tecnica che hanno permesso a questa squadra di arrivare dove è arrivata. Solo che a certi livelli bisogna avere quel qualcosa in più che oggi la Fiorentina non possiede".

Molte recriminazioni, soprattutto per il modo in cui i viola sono capitolati: un'infilata al 90', un tracciante in verticale di Paquetà che ha devastato la difesa di Italiano, con Bowen che scappa alle spalle della linea a batte Terracciano per il definitivo 2-1. Applausi per i viola, per la reazione dopo il vantaggio su rigore di Benrhama pareggiato subito da Bonaventura ed in generale per essersela giocata fino in fondo. Applausi però, e poco altro.