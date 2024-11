COR.SPORT, È la gara di Kouame: serve che torni al gol

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla approfonditamente del ruolo di Christian Kouame, che oggi si appresta ad essere un titolare nella Fiorentina in vista della sfida contro il Pafos. Io ruolo del centravanti l’ivoriano lo interpretava già con Vincenzo Italiano non solo in Conference per scelta, ma anche in campionato per scelta e per necessità, quando ad esempio allora né Cabral e né Jovic corrispondevano alle attese del tecnico siciliano. E allora toccava a Kouame mettersi là davanti con il compito e la responsabilità di finalizzare il gioco, cosa che non sempre gli riusciva e non solo per “colpe” sue: generoso, combattivo, recupera-palloni e disturbatore di azioni altrui, però il cosiddetto fiuto del gol non è proprio tra le caratteristiche principali del suo repertorio.

Prova ne sia che da quando è a Firenze ha all’attivo 10 reti in 140 presenze sommando tutte le competizioni in cui è stato impegnato con la Fiorentina. E in Conference, dal momento che quest’anno con un Kean di questa dimensione le occasioni da centravanti le sta avendo soprattutto in Europa, ha segnato un solo gol il 6 ottobre 2022 nel 3-0 in trasferta contro gli Hearts. Ma sono sette gli assist serviti nelle 25 gare di coppa, a dimostrazione di un contributo che viceversa è di buon livello se viene coinvolto più nella fase finale dell’azione che nella finalizzazione della stessa.