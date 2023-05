COR. SPORT, Attacco: i numeri dicono Jovic

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Luka Jovic titolare a Praga? Il Corriere dello Sport si proietta già alla sfida dle prossimo 7 giugno contro il West Ham: per la finale di Conference Italiano avrà un dubbio sull'attacco, chi schierare tra Jovic o Cabral? Il serbo è andato a segno nelle ultime due gare di campionato mentre il brasiliano è parso decisamente fuori forma nelle recenti uscite.

Con 13 gol in stagione (6 in campionato, 6 in Conference ed uno in Coppa Italia) Jovic non è così lontano dai numeri di Cabral (a 16 centri stagionali) e anche a seguito delle recenti prestazioni una gerarchia che sembrava consolidata potrebbe ribaltarsi, con il Corriere che conclude scrivendo: "La rete di sabato pomeriggio ai giallorossi unita all’incisività ritrovata e ribadita, e al contesto generale di quello che serve per Praga, insomma adesso tutto porta a Jovic titolare contro il West Ham".