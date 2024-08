COR. SPORT, Adli punta il Monza, oggi arriva Moreno

FirenzeViola.it

Yacine Aldi + Matias Moreno. Sembra questa (per il momento) la combo per il finale di mercato della Fiorentina. Già ieri è stato ufficializzato l'acquisto dell'ex Milan, un trasferimento di cui il Corriere dello Sport riporta i dettagli: prestito oneroso a 2 milioni di euro più 10 per il diritto di riscatto.

Il centrocampista francese punta alla prima convocazione già dalla sfida di domenica col Monza.Il giorno di Moreno è invece oggi: visite mediche in programma a Firenze e firma sul contratto che lo legherà ai viola fino al 2029. Secondo il Corriere, il difensore si è accordato per un ingaggio da 400 mila euro a stagione. Il Belgrano, cui la Fiorentina ha versato 5 milioni di euro, si è assicurato il 10% sull'eventuale futura rivendita del classe 2003.