COR. SPORT, 25 pali in stagione e nuovo splendore

Il giornalista Alberto Polverosi ha commentato il passaggio della Fiorentina alle semifinali di Conference League in un fondo sul Corriere dello Sport: “La prossima settimana giocherà un’altra semifinale in Coppa Italia a Bergamo, sicuramente sarà più impegnativa di questo quarto di Conference, ma se conserva il vantaggio dell’andata sbarca in un’altra finale. E allora la stagione, che a molti sembra grigia, prenderà lo stesso bel colore di quella precedente, anche se a Firenze sperano in un finale diverso. […] A un certo punto sembrava Manchester City-Real Madrid, ovviamente con due categorie di differenza, come due categorie di meno esistono fra la Champions e la Conference League.

[…] In 120 minuti i viola hanno segnato due gol, colpito tre pali (25 legni in stagione, forse è un record mondiale), concluso 35 volte (il City 33...), calciato 19 angoli, creato almeno una mezza dozzina di occasioni da gol e schiacciato i ceki anche quando erano in parità numerica. […] Ieri la Fiorentina soprattutto nel primo tempo ha brillato di un nuovo splendore, dovuto in parte allo scarso spessore tecnico dei suoi avversari, già notato la scorsa settimana in Repubblica Ceca”.