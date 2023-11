FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

In un articolo sui migliori acquisti fatti nello scorso mercato dopo 10 giornate di Serie A, il Corriere della Sera inserisce anche quelli della Fiorentina che è stata brava a rigenerare Arthur e si può coccolare più Beltran di Nzola. Per quanto riguarda il Milan, Jovic non era una prima scelta e lo si è visto.