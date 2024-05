COR.FIO., Un trofeo chiusura al top del ciclo Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

“Da Praga ad Atene. Passando attraverso la delusione cocente, la ripartenza, il quarto posto solo assaporato e presto svanito con l’improvvisa e lunga crisi di risultati. E poi il grande lutto di marzo, il patto e la voglia di rivincita ritrovata fino al rettilineo finale raggiunto forse più con il cuore che con le gambe. Adesso l’ultima Fiorentina di Vincenzo Italiano è di nuovo a un passo dal diventare la terza squadra di sempre ad alzare la neonata Conference League”. È così che il Corriere Fiorentino apre questa lunga giornata che ci accompagnerà fino al fischio di inizio della partita di questa sera.

Nella trofeo della Conference League, si legge sul quotidiano, i viola potrebbero trovare la chiusura perfetta del ciclo a Firenze di Vincenzo Italiano e un pass diretto per la prossima Europa League. Vincere per essere trascinati a sognare più in grande, è questo il compito e il lascito che Vincenzo Italiano cercherà di portare a termine in una sfida tra due modi opposti di vedere il calcio. Da una parte il “pratico” Olympiacos; dall’altra la “giochista” Fiorentina, la quale deve cercare di non ripetere gli stessi errori. Perché ciò che conta è restare in piedi il più a lungo possibile. Con le gambe, la testa e il cuore.