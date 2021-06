COR.FIO., Rispetto e futuro: sono i giorni di Antognoni

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino dedica quest'oggi ampio spazio al dibattito a distanza che si è generato sulle frequenze di RadioBruno tra il giornalista Mario Sconcerti e il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, sul quale vengono date altre novità circa il futuro: il nodo infatti, al di là del botta e risposta con Sconcerti, è che ne sarà di Giancarlo? La storia, ormai, è nota. Il suo contratto è in scadenza e, se entro il 30 giugno non verrà trovato un accordo, la sua esperienza in viola (ancora una volta) si chiuderà. Un’ipotesi dolorosa ma, a oggi, più che concreta. La società infatti gli ha proposto un ruolo nello scouting per il settore giovanile offrendogli, tra l’altro, un ingaggio decisamente più basso rispetto a quello attuale. Un declassamento di fatto che, Antognoni, non può accettare. Questione di dignità, e non certo di soldi. Il Capitano insomma, pretende rispetto. Per la sua storia ma anche, e soprattutto, per le sue competenze. Questioni che saranno chiarite nei prossimi giorni. Quasi certamente tra lunedì e martedì della prossima settimana. Prima, inutile aspettarsi ulteriori prese di posizione.