COR.FIO., Primo tempo di rara bruttezza. Fiorentina davvero poco esaltante

"La Fiorentina alla fine riesce a rispettare il pronostico non senza qualche difficoltà, batte i volenterosi gallesi del New Saints e riscatta (anche se solo in parte) i fischi piovuti sulla squadra al termine di un primo tempo di rara bruttezza. Vincono i viola, ma di certo non convincono". Inizia così il commento del Corriere Fiorentino, a firma di Ernesto Poesio, sulle pagine odierne del quotidiano a proposito del successo per 2-0 della Fiorentina sui New Saints. [...] "Gli altri, da Beltran a Kayode, da Parisi a Sottil, che avrebbero dovuto cogliere l’occasione al volo e cercare di cambiare il proprio destino in maglia viola hanno invece confermato quanto siano ancora lontani da una maglia da titolare. Il manifesto delle difficoltà della Fiorentina è stato proprio il primo tempo, con un solo tiro in porta e tanto sterile possesso palla nel tentativo, vano, di scardinare l’ordinata difesa gallese. Troppo poco insomma per poter pensare che i problemi della Fiorentina siano risolti con la squadra che continua a non mostrare miglioramenti sia nelle rare trame offensive (lente e prevedibili) sia nel modo di stare in campo".

[...] Perché la Fiorentina ancora non riesce a dare la sensazione di essere una squadra convinta dei propri mezzi e del proprio gioco. Gli stessi gol contro i New Saints sono arrivati più per casualità (tra rimpalli ed errori degli avversari) che al termine di vere e proprie azioni offensive costruite. Chi si aspettava insomma una serata divertente, magari con tanti gol, non può che essere rimasto deluso da una prestazione decisamente poco esaltante".