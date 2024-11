COR.FIO., Passato l'esame Verona: Viola vista Champions

FirenzeViola.it

Apre così il Corriere Fiorentino parlando del successo dei viola di ieri pomeriggio contro il Verona che proiettano la Fiorentina al secondo posto in classifica: "Sei... sempre più in alto. E il gioco di parole è fin troppo facile da capire. Dal Milan, al Verona, passando per Lecce, Roma, Genoa e Torino. Sei partite diverse, e sei successi diversi. E forse è questo l’aspetto più importante. La Fiorentina sa vincere dilagando e soffrendo, divertendo e sfruttando al massimo la vena di un centravanti straordinario come successo ieri".

A fine gara, prima che Kean calasse la sua tripletta, c'erano quattro terzini in campo a testimonianza del fatto che la squadra non si vergogna a difendere il vantaggio. Adesso i viola si godono con serenità la sosta in zona Champions a braccetto con le prime della classe. Ieri la Fiorentina aveva di fronte una prova interessante visto che sulla carta la partita era tatticamente complessa. Per fortuna che Kean al quarto minuto ha sfruttato al meglio l'imbucata di Beltran e ha messo la gara sui giusti binari. Poi però Bove commette un errore e Serdar pareggia con un gran tiro dal limite dell'area. Dopo il gol il Verona ha voluto difendere il pareggio, nella ripresa però la zampata di Kean rimette davanti i viola che dopo il secondo gol creano altre occasioni per chiudere la gara. Nel recupero ancora Kean sfrutta al meglio un gran rilancio di De Gea: prima tripletta in carriera e Fiorentina che si gode la sosta al secondo posto.