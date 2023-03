COR. FIO., Oggi rientra Nico, a Milano sarà in panchina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il Corriere Fiorentino si sofferma su un Nico Gonzalez felice, a detta dello stesso argentino, tornato a vestire la maglia della propria Nazionale dopo il k.o. che gli ha precluso il Mondiale in Qatar. Adesso l’attaccante, che con la sua rappresentativa non segnava da un anno esatto, dovrà portare con sé a Firenze questo carico d’entusiasmo, magari ritrovando quel gol su azione che manca dal 29 gennaio quando, all’Olimpico, una sua perla regalò l’1-1 con la Lazio. Del resto che Nico sia l’uomo più importante per la Fiorentina è sotto gli occhi di tutti e per questo il mister difficilmente ne fa a meno anche se, quasi certamente, sabato a San Siro sarà "costretto" a farlo partire dalla panchina visto che rientrerà a Firenze soltanto oggi e, di fatto, avrà solo la rifinitura di domani per potersi allenare con i compagni.