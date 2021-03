COR.FIO., Mistero Amrabat: la schiena non lo ferma

Dopo Firenzeviola.it, anche Il Corriere Fiorentino nella giornata di oggi torna sulla questione legata allo strano momento che sta vivendo Sofyan Amrabat, che pur acciaccato per i postumi dei problemi alla schiena e in panchina con il Milan ha scelto in ogni caso di rispondere alla chiamata della Nazionale: chissà se a questo punto - si domanda il giornale - Amrabat ritroverà un po’ di serenità e di salute nel ritiro del Marocco. Ieri pomeriggio con un volo privato si è aggregato ai suoi compagni di rappresentativa. Il mal di schiena di cui ha sofferto nelle ultime settimane, e che lo ha visto scendere in campo per una manciata di minuti, evidentemente non è stato poi così insopportabile per intimarlo a fermarsi. Sul periodo che il centrocampista sta vivendo si sta tuttavia addensando più di una nube. Tutto è iniziato un mese fa quando, durante la partita contro lo Spezia, Prandelli lo ha richiamato in panchina. Bocca digrignata e sguardo basso, Amrabat ha imboccato il tunnel degli spogliatoi senza fermarsi in panchina. Per questo motivo il giocatore è stato multato. Adesso la partenza per raggiungere il ritiro del Marocco non fa che aggiungere mistero alla vicenda.

Leggi anche l'approfondimento di FV sul tema: LO STRANO MOMENTO DI AMRABAT: ACCIACCATO, CONVOCATO E ORA IN NAZIONALE