COR.FIO., La Viola si mangia il Diavolo a suon di agonismo e coraggio

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"<> aveva chiesto Palladino. E magica lo è stata per davvero. La più bella Fiorentina dell'anno (per distacco rispetto a quanto visto finora) si è mangiata il Diavolo a suon di agonismo e coraggio, grazie alla forza delle idee e a un portiere paratutto". Così apre il Corriere Fiorentino sulla vittoria della Fiorentina di ieri sera al Franchi contro il Milan. "[...] Al Franchi è successo di tutto, ma la cosa più bella da raccontare è questa Viola finalmente sbocciata, presa per la mano da Adli e in grado di alzare la voce.

[...] La squadra di Palladino prende subito in mano la partita: ritmo, coraggio e marcature strette sulle bocche da fuoco del Diavolo. [...] Il Milan, timido e innocuo nella prima parte, si rintana in difesa e lascia che i viola, spinti da Kean e dal fosforo di Adli, prendano coraggio. [...] È una vittoria che vale doppio. Per la classifica, l'autostima e il livello dell'avversario. La dimostrazione che la squadra c'è e ciò vale molto di più della classifica finora avuta".