COR.FIO., L'opinione: "Dirigenza viola rifiuta critiche"

La prestigiosa firma de Il Corriere Fiorentino Sandro Picchi ha commentato questa mattina nel suo classico fondo del lunedì il ko dei viola nel derby dell'Appennino contro il Bologna. Questo uno dei passaggi più interessanti del suo articolo: "La Fiorentina, una volta in vantaggio, supponeva di portare a casa i tre punti. Ma, come proclamava un tempo Trapattoni, «non dire gatto se non ce l’hai nel sacco. Sulla vittoria rossoblu non c’è nulla da eccepire, è semmai la consistenza della Fiorentina, molto vicina all’incoscienza, che rimane un argomento di discussione. Quale è il punto debole? In questo periodo del campionato, valutando anche le partite passate, il punto debole della Fiorentina e di tante altre squadre, è cosparso nei tre reparti ed è così dicendo che si mette l’insufficienza su tutta la squadra e anche sui dirigenti che rifiutano le critiche, anche quelle piccoline".