COR.FIO., In casa Fiorentina la caccia alla fascia è aperta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Biraghi è capitano della Fiorentina ormai dalla stagione 2021/22, anno in cui raccolse l'eredità di German Pezzella. Tuttavia, come sottolinea il Corriere Fiorentino, complici i cambiamenti tattici apportati da Palladino - gli stessi che hanno tenuto il terzino in panchina nelle ultime partite - sono già tre le alternative scese in campo: Martinez Quarta nell'andata contro la Puskas Akademia, Kouamé ad Empoli e Ranieri nell'ultima sfida contro il Milan. Una turnazione che in poche partite già si avvicina a tutta quella di Italiano della scorsa stagione, in cui ad indossare la fascia dal 1' minuto furono cinque giocatori.