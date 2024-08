COR.FIO., Giovedì di nuovo in campo contro la Puskas

FirenzeViola.it

Come ricorda Il Corriere Fiorentino, gli sforzi in casa Fiorentina non sono affatto terminati. Prima della sosta, infatti, ci sono due appuntamenti importanti: il primo è il ritorno del Playoff di Conference League, cruciale per poter accedere alla nuova edizione del torneo.

Contro il Puskas Akadémia, però, Palladino dovrà per forza di cose ottenere la sua prima vittoria stagionale sulla panchina della Fiorentina per evitare l’eliminazione e per ingranare dopo i tre pareggi consecutivi. La rete di Golla all'89’ nella gara d’andata ha complicato le cose, e giovedì prossimo, alla Pancho Arena di Felcsút, i viola dovranno dare quel qualcosa in più che finora non ha permesso loro di ottenere un risultato pieno.