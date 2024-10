COR.FIO., A Lecce per sfatare il tabù con le piccole

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riparte oggi la stagione della Fiorentina dopo la sosta legata alla pausa delle Nazionali e la squadra di Palladino giocherà oggi alle 15 a Lecce per dare continuità dopo il successo ottenuto in casa contro il Milan. Come riferisce il Corriere Fiorentino, in palio c'è molto di più di tre punti: è il primo di 7 match in 20 giorni che stabilirà le ambizioni stagionali.

Lo stesso tecnico Raffaele Palladino ha ribadito che questo potrebbe essere il mese della svolta. Dare continuità alla vittoria contro il Milan per ripartire al meglio in campionato, questo è l'obiettivo dei viola nella gara di oggi. La Fiorentina per ora si è espressa al meglio solo con le big, dove infatti sono arrivate due vittorie, ma adesso serve vincere anche contro il Lecce per recuperare i punti persi. La squadra di Gotti registra la minor percentuale di possesso palla in tutto il campionato e quindi molto probabilmente sarà la Viola che prenderà in mano la gara.

Palladino schiererà quindi una formazione simile a quella contro il Milan. I dubbi rimangono sulla fascia sinistra con Biraghi che potrebbe prendere il posto di Gosens impegnato nei giorni scorsi con la Nazionale tedesca; mentre Sottil insidia Bove per una maglia da titolare. In attacco intoccabile la coppia Kean-Gudmundsson, così come la scelta di De Gea in porta. Sono loro tre i pilastri della Fiorentina di Palladino.