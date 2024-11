HOF VIOLA, 11° edizione. Premiati Mutu, Zoff e non solo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Martedì 19 novembre il Museo Fiorentina organizzerà l'edizione numero 11 della "Hall Of Fame Viola". L'evento, di cui Radio FirenzeViola è media partner, si svolgerà presso l'Auditorium "Cosimo Ridolfi " di Intesa Sanpaolo a Firenze alle ore 20:30. Per la categoria Giocatori i riconoscimenti andranno a Maurilio Prini, campione d’Italia con la Fiorentina nel 1956, a Bernardo Rogora, vincitore nel 1966 della Coppa Italia e della Mitropa Cup e nel 1969 del secondo scudetto della storia gigliata, a Bruno Beatrice, vincitore della Coppa Italia del 1975 e dell'edizione dello stesso anno della Coppa di Lega Italo-Inglese, e ad Adrian Mutu. Il rumeno, a Firenze dal 2006 al 2011, soprannominato dalla Curva Fiesole “il fenomeno”, è stato protagonista della fantastica Fiorentina di Prandelli.

Per quanto riguarda invece la categoria ambasciatori invece il premio andrà a Sandro Picchi, una delle firme sportive più prestigiose de La Nazione e poi collaboratore per il Corriere della Sera di Firenze. Mentre l’Ordine del Marzocco andrà a Gabriella Pierani, segretaria storica della Fiorentina per interi decenni. Infine il premio in onore di Davide Astori, il "Bandiera del Calcio DA13", andrà all'ex portiere della Juventus e della Nazionale, campione del mondo nel 1982, e ex allenatore della Fiorentina Dino Zoff. Questa la motivazione: "Esempio assoluto di correttezza e sportività, Campione dentro e fuori il terreno di gioco, il Capitano per eccellenza, uomo dai saldi princìpi, rispettato e amato da tutti gli sportivi".