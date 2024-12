GUIMARAES, Tradizione e sogno 2° posto: sarà una bolgia

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene proposto un focus sul Vitoria Guimaraes, squadra che i viola affronteranno questa sera nello scontro diretto d'alta classifica nel maxi girone di Conference: come spiega il quotidiano, la voglia dei lusitani è difendere il secondo posto in classifica, dietro al Chelsea. A 14 punti di distanza dalla capolista Sporting Lisbona in campionato, è in Europa che il Vitoria si è messo in mostra e non a caso stasera l’Afonso Henriques (lo stadio da 30 mila posti intitolato al primo re di Portogallo) si preannuncia esaurito. Da queste parti tradizione e appartenenza s’intrecciano, tutti ricordano come Guimaraes sia stata la prima capitale del Portogallo e soprattutto tutti tifano Vitoria, anche perché l’amministrazione comunale vieta la costituzione di club di tifosi di altre squadre.

E mentre qualche decina di irriducibili volati da Firenze stamani andrà a caccia di biglietti nonostante il divieto di trasferta per tifosi viola, in casa Vitoria si fanno i conti con le assenze, perché oltre all’ex Bruno Gaspar mancheranno gli attaccanti Nelson Oliveira e Ramirez e la mezzala Händel. Defezioni che non preoccupano gli «White angels», il gruppo più caldo del tifo che nello stadio in cui Totti sputò a Poulsen in un Italia-Danimarca di Euro 2004 faranno di tutto per ribadire che a Guimaraes conta solo il Vitoria.