Gudmundsson sulla Champions: "Non siamo pronti ma possiamo farcela"

Nell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson ha parlato anche delle ambizioni di un posto nella prossima Champions League della squadra viola: "Penso di sì. Possiamo fare buone cose e abbiamo una squadra forte. Non siamo perfetti e oggi forse non completamente pronti, però lavorando insieme possiamo fare qualcosa di grande".

Sarà la sua stagione?

"Lo sparo tanto e darò tutto me stesso per far vedere chi sono. L’anno scorso ho avuto dei problemi fisici che mi hanno tenuto fuori per diverse partite, ora voglio giocare il più possibile".

E sul fatto che arretra spesso durante le partite ha spiegato: "Dipende tutto dal gioco e dalla partita, ci sono delle gare in cui vuole che stia alto e altre che torni indietro. Dipende con chi e dove giochiamo".