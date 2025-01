GUDMUNDSSON, Si allena a parte e rimane un'incognita

Preoccupazione Gudmundsson. Questo il titolo del focus de la Nazione dedicato alla seduta di ieri al Viola Park, primo allenamento della Fiorentina dopo il match col Napoli. L'islandese, in panchina per 90' sabato sera, alla ripresa degli allenamenti ha lavorato a parte per il solito problema alla caviglia. Su La Nazione anche alcune previsioni sullo schieramento viola: il 3-4-2-1 (o 3-5-2) visto col Napoli potrebbe essere riproposto anche lunedì contro il Monza di Bocchetti. Ma ci sono ancora tante incognite. Una è proprio Albert Gudmundsson.