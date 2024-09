GUDMUNDSSON, Salito a quota 102 gol: tutto il riepilogo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport - Stadio mette in risalto i numeri di Albert Gudmundsson. L’islandese domenica è salito a 102 gol da professionista. Ecco il riepilogo di tutte le sue reti in carriera: Heerenveen (1 nella U21) Psv Eindhoven (28 nella squadra B), Az Alkmaar (24), Genoa (31), Fiorentina (2), Under 21 (6) e Nazionale A (10) del suo Paese comprese, con punta massima rappresentata appunto dai 31 in maglia rossoblù in due stagioni e mezza tra Serie A e Serie B.