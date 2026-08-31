Non solo Njie per l'esterno. Il punto de La Nazione con Torreira sullo sfondo

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Dopo l'arrivo di Njie ufficializzato ieri dal Torino, l'idea della Fiorentina è comunque quella di prendere un altro esterno (da qui l’ipotesi Gnonto con l’offerta al Leeds) anche perché la cessione di Gudmundsson sembra materializzarsi sempre di più all’orizzonte. Come scrive La Nazione oggi, l’islandese ha aperto per il trasferimento alla Lazio. Ipotesi preferita anche rispetto al Bologna, le parti stanno trattando sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Ma non c'è solo lui in uscita.

Mandragora oscilla tra Torino e Genoa, mentre in bilico c’è anche Fagioli. Voci di mercato che si sono intensificate nelle ultime ore perché Paratici e Goretti sono tornati anche su Lucas Torreira. Quella che sembrava solo una speranza dei tifosi può concretizzarsi nelle ultime ore di mercato e sullo sfondo rimane sempre Kristian Thorstvedt, sedotto per tutta l’estate. Lì in mezzo la Fiorentina può rivoluzionare ulteriormente il reparto. Inoltre Udinese e Torino si sarebbero informate per Brescianini