GUDMUNDSSON, L'islandese tornerà venerdì a Firenze

Come riporta La Nazione, Raffaele Palladino ha concesso due giorni liberi ai giocatori rimasti al Viola Park e non convocati con la Nazionale. Ma chi ha avuto modo di vedere gli allenamenti parla di sedute intense dal punto di vista atletico. Anche durante la preparazione estive le sedute erano intense, come riportato da Biraghi nella tournée inglese, ed è forse per questo motivo se le prime partite non sono state brillanti da parte della Fiorentina.

La buona notizia è che Albert Gudmundsson con molta probabilità sarà convocato per la trasferta a Bergamo. Il suo problema al polpaccio sembra ormai alle spalle, l'ex Genoa tornerà dall'Islanda venerdì e sabato svolgerà la rifinitura con la squadra.