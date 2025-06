"Gudmundsson è la chiave per la ripartenza". L'opinione di Polverosi

La parola chiave per la Fiorentina secondo Alberto Polverosi è "ripartenza". Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport il giornalista spiega il perché, sottolineando l'importanza della scelta del nuovo allenatore: "Spetterà a lui tracciare le linee su cui muoversi durante il mercato. Primo punto: difesa a tre (3-5-2) o difesa a quattro (4-3-3 o 4-2-3-1)? Nel primo caso, se dietro la Fiorentina è già ben messa almeno come quantità di interpreti (rientrerà Valentini dal Verona), ha bisogno di un’alternativa a Dodo (se resta) per la fascia destra, mentre a sinistra Gosens (con Parisi alle spalle) va benissimo".

Poi la questione Albert Gudmundsson: "Se il problema è legato alla vicenda processuale che in Islanda ha ancora degli strascichi, allora è preferibile non entrare nella questione. Ma se invece verrà esaminato solo l’aspetto tecnico, allora andrà confermato. Non ha fatto una grande stagione, non ha legato con Palladino, ha avuto diversi infortuni e spesso ha giocato (per sua scelta?) lontano dalla porta. Ma ora il riscatto è intorno ai 18 milioni e per quella cifra un 10 di questo livello mica lo trovi. Se torna quello del Genoa, può far impazzire il Franchi. Con Gudmundsson la nuova Fiorentina può schierarsi col 3-5-2 o anche col 4-2-3-1, in tutt’e due i casi l’islandese diventa il partner di Kean. Ma con questo secondo modulo servono le ali e dopo l’inevitabile bocciatura di Ikoné, Sottil e Colpani al Viola Park devono arrivare esterni di ben altro spessore tecnico".