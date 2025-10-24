"Gudmundsson e Fagioli, servono loro: una serata antidepressiva", il commento di Ferrara
Sulle colonne de La Nazione si può leggere un commento del giornalista Benedetto Ferrara, in merito alla gara di ieri sera vinta per 3-0 dalla Fiorentina ai danni del Rapid Vienna. Di seguito alcuni estratti: “Belle notizie da una serata antidepressiva: la Fiorentina inizia a giocare a pallone, vince senza se e senza ma, va in vantaggio e non si fa rimontare. E poi: Dzeko trascina e segna, Fagioli mette un passo fuori dal buio, Gud entra e la mette dentro, Pioli finalmente sceglie un centrocampo a tre, la Fiorentina sembra avere un altro spirito.
E lascia perdere l’avversario. […] Fagioli e Gud sono fondamentali per immaginare una risalita. Beh, finalmente chi ha un cuore viola dopo questa partita potrà tirare fuori un sorriso.”
