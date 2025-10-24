"Gudmundsson e Fagioli, servono loro: una serata antidepressiva", il commento di Ferrara

vedi letture

Sulle colonne de La Nazione si può leggere un commento del giornalista Benedetto Ferrara, in merito alla gara di ieri sera vinta per 3-0 dalla Fiorentina ai danni del Rapid Vienna. Di seguito alcuni estratti: “Belle notizie da una serata antidepressiva: la Fiorentina inizia a giocare a pallone, vince senza se e senza ma, va in vantaggio e non si fa rimontare. E poi: Dzeko trascina e segna, Fagioli mette un passo fuori dal buio, Gud entra e la mette dentro, Pioli finalmente sceglie un centrocampo a tre, la Fiorentina sembra avere un altro spirito.

E lascia perdere l’avversario. […] Fagioli e Gud sono fondamentali per immaginare una risalita. Beh, finalmente chi ha un cuore viola dopo questa partita potrà tirare fuori un sorriso.”