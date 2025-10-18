"Gudmundsson, caso da decifrare per non giocare in 10": l'opinione de La Nazione

"Giallo Gudmundsson, il codice da decifrare per non giocare in dieci". Questo il titolo della rubrica "Rock&Gol", appuntamento del sabato sulle colonne de La Nazione a cura di Benedetto Ferrara. Che oggi si concentra sul fantasista della Fiorentina, atteso dal salto di qualità: "Tre punti, una classifica divertente come il calcio della Fiorentina, una trasferta a Milano e un caso che nessuno fino ad oggi è riuscito a risolvere: il codice Gud. In realtà il fatto che l’islandese abbia giocato due grandi partite in nazionale, due sfide non facili (Ucraina e Francia), da una parte fa piacere, dall’altra ti obbliga a porti una domanda a cui, per ora, è davvero difficile rispondere. Questa: perché un giocatore di classe col viola addosso passeggia lontano da se stesso per poi ritrovare colpi d’autore quando sente l’inno della sua Nazione? E’ più di un anno che seguiamo con partecipazione le prove del numero dieci da venti milioni, quello che a Genova sembrava un fenomeno.

[...] D’altra parte che Gud abbia piedi pregiati è difficile negarlo. Solo che adesso c’è davvero bisogno di lui, perché la Fiorentina non può permettersi di giocare in dieci. Sicuramente Pioli avrà visto le partite dell’Islanda. E ci sta anche che il tecnico della Fiorentina abbia fatto due chiacchiere col ct islandese per chiarirsi le idee. O forse no, chissà. Ma questo codice va comunque decriptato. Magari Gud potrebbe indossare la maglia della sua nazionale sotto la maglia viola. Oppure si potrebbe chiedere al Milan di suonare prima del fischio di inizio l’inno d’Islanda, tanto nessuno se ne accorge, no? Difficile, però. Vediamo cosa accade".