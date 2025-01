GUD, L'attesa è finita. Palladino ha bisogno di lui

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Come sottolineato nella sua edizione odierna da Il Corriere Fiorentino, la Fiorentina, e tutti i tifosi viola, stanno continuando ad attendere la miglior versione di Albert Gudmundsson. A Firenze dal 16 agosto scorso l'ex Genoa, tra tutte le competizioni, ha collezionato appena 503 minuti in campo. Prima un problema al polpaccio, poi l'infortunio al polpaccio accusato dopo i primi dieci minuti di gara contro il Lecce e ora un fastidio alla caviglia. A frenare l'ingresso vero e proprio nel mondo viola dell'islandese sono stati soprattutto gli infortuni. Gudmundsson per il momento è fermo a quota 3 reti in campionato, decisivi per le vittorie contro Lazio e Milan, ed è insieme a Cataldi il secondo miglior marcatore della squadra dietro a Kean.

In viola Gudmundsson non ha ancora disputato una gara nella sua interezza e in serie A ha potuto dare il suo contributo in appena 367 minuti: indiscutibile che debba essere questo il primo dato da invertire nel girone di ritorno. Sul suo impiego a Monza questa sera Palladino è stato molto cauto. Vedremo, anche se il nuovo anno dovrà portare concretezza, giocate e gol alla stagione dell'islandese.