GOSENS, La rinascita del tedesco con la maglia viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La pagina sportiva di oggi di Repubblica-Firenze è su Robin Gosens che è sempre più centrale all'interno della Fiorentina di Palladino. Dopo una stagione all'Union Berlino, Gosens è tornato in Italia dove si sente veramente a casa. La scorsa stagione è stata molto difficile per lui, culminata con l'esclusione dalla Nazionale tedesca da Euro 2024. Gosens però è forte e non si è arreso, è solido e la forza della mente va di pari passo con quella fisica vista la laurea conseguita in psicologia. E appena avrà finito la sua carriere da calciatore, vuole aprire uno studio di psicologia per aiutare gli atleti a gestire tutti i problemi che derivano da questa professione.

Se non avesse fatto il calciatore sarebbe diventato un poliziotto come il nonno. Nella Fiorentina sa di essere un leader e lo ha dimostrato parlando dopo la vittoria contro il Lecce. E poi è decisivo anche in campo: il suo gol contro il Genoa ha permesso alla Fiorentina di volare al terzo posto in classifica. Tre gol in nove partite, una media da attaccante ma Robin non è estraneo al vizio del gol visto che con l'Atalanta ne ha realizzati 29 e poi cinque con la maglia dell'Inter. Preso per fare l'esterno in un centrocampo a quattro, adesso Gosens fa il terzino al posto di Biraghi e Parisi. Il diritto di riscatto è fissato a 7 milioni e visto quanto sta incidendo in maglia viola, si tratta di un'occasione che la Fiorentina deve sfruttare.