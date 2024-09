GOSENS, Che esordio. Ora sogna un casale in Toscana

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non poteva esserci esordio migliore per Robin Gosens, arrivato alla Fiorentina sabato e già in gol domenica sera per il 2-2 contro il Monza. Come sottolinea La Nazione, per lui che ha sempre sognato un casale in Toscana, Firenze era nel destino e con la maglia viola l'avventura è iniziata molto bene. Nel suo esordio al Franchi sono stati 73 i palloni toccati con il 76% delle giocate riuscite, cinque duelli vinti e quattro cross fatti in quasi 100 minuti di gioco. Ora inizierà il lavoro al Viola Park per conoscere Palladino e il gruppo viola, entrando così definitivamente nelle trame della Fiorentina.