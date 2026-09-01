Calciomercato Accordo tra Torino e Fiorentina: Mandragora ad un passo dai granata

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Come anticipato nella serata di ieri dalla nostra redazione, Torino e Fiorentina erano in stretto contatto, con colloqui diretti tra il presidente Urbano Cairo e la dirigenza Viola, per completare il passaggio di Rolando Mandragora in granata. L'aggiornamento di pochi minuti fa però, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è che i due club avrebbero raggiunto in questi minuti un accordo sul trasferimento per una cifra a titolo definitivo compresa tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

la fumata bianca definitiva di questo affare probabilmente sbloccherebbe anche il mercato in entrata a centrocampo per la Fiorentina.