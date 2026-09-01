Confronto al Viola Park tra Paratici e Grosso: per La Nazione dialogo anche con la squadra

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Nelle ultime ore Fabio Paratici si è a lungo confrontato con Fabio Grosso e anche ieri il direttore sportivo ha seguito da vicino il lavoro del tecnico, alle prese con un inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative e con le prime contestazioni della tifoseria. Una vicinanza che conferma la massima attenzione della società in un momento delicato: due ko, sette reti al passivo e zero punti sono numeri che impongono una reazione immediata. L’allenamento è iniziato con un confronto tra squadra e staff, utile per fare il punto sulle difficoltà mostrate sabato: l’approccio poco aggressivo, le distanze errate tra i reparti e una reazione insufficiente.

Dal faccia a faccia è emersa la volontà del gruppo di lasciarsi rapidamente alle spalle il momento negativo, puntando sul lavoro e su un maggiore senso di responsabilità. Lo riporta La Nazione.