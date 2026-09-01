Njie già titolare contro il suo ex Torino? Per il Corriere dello Sport Grosso ci starebbe pensando

Njie già titolare contro il suo ex Torino? Per il Corriere dello Sport Grosso ci starebbe pensandoFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:31Primo Piano
di Redazione FV

Ieri Alieu Njie, nuovo esterno svedese della Fiorentina, ha sostenuto il primo allenamento con i compagni al Viola Park in vista della sfida di sabato al Franchi contro il Torino, seconda gara consecutiva in casa. L’inserimento del giocatore, che ritroverà subito la sua ex squadra, sarà quindi rapido per permettere a Grosso di valutare il ritorno al 4-3-3.

Un’opzione da verificare nei prossimi giorni e comunque non l’unica presa in considerazione dal tecnico romano, chiamato a trovare una formazione capace di dare quelle certezze finora mancate contro Roma e Frosinone. Lo riporta stamani il Corriere dello Sport.