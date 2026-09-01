Commisso: “La nostra famiglia ha investito 1,1 miliardi nel club. Il futuro passa dalle giovanili”

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Il presidente della Fiorentina, Giusseppe Commisso, ha parlato nel corso di un discorso tenuto con le leggende gigliate all'interno del Viola Park. Queste alcune delle sue dichiarazioni riportate da Italpress: "Da quando siamo arrivati ​​noi della famiglia Commisso, abbiamo fatto i più grandi investimenti in questo club, non solo nelle strutture, ma anche per quanto riguarda il monte ingaggi ei giocatori In tutto l'investimento ammonta a circa 1,1 miliardi di euro, quindi se ci pensiamo sono tantissimi soldi, e noi lo facciamo proprio per rendere la storia della Fiorentina ancora più grande di quella che è. Se guardate anche per esempio all'ultima sessione del mercato estivo, abbiamo speso la cifra più alta mai spesa dalla Fiorentina per quello che riguarda i nuovi giocatori arrivati.

Noi lo facciamo perché vogliamo veramente fare tanto per quello che è il futuro della Fiorentina, e riteniamo che questi investimenti siano veramente importanti, ma la cosa più importante secondo noi è investire nelle giovanili. Ecco perché abbiamo costruito il centro sportivo Rocco B.Commisso Viola Park, per dare giovani al nostro calcio anche per la nostra nazionale".