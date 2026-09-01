Idea di scambio tra Lazio e Fiorentina: per Sky Gud può partire in cambio di Cancellieri

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Lazio e Fiorentina continuano a muoversi sul mercato a poche ore dalla chiusura della sessione estiva. I due club hanno avviato i contatti per valutare un possibile scambio che coinvolgerebbe Matteo Cancellieri e Albert Gudmundsson. L’operazione, secondo quanto riportato da Sky Sport, prevederebbe il passaggio dell’esterno classe 2002 alla formazione viola guidata da Fabio Grosso, mentre il fantasista islandese farebbe il percorso inverso, approdando nella Capitale per mettersi a disposizione di Gennaro Gattuso.

I contatti tra le società proseguiranno nelle prossime ore. Lazio e Fiorentina dovranno infatti valutare la fattibilità dell’operazione e capire se esistano le condizioni per trasformare l’idea iniziale in un vero e proprio accordo.