Live Ultimo giorno di mercato: Gud alla Lazio, Mandragora-Torino: tutto fermo. Caccia a un esterno

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15:10 - È tutto fatto per il passaggio di Albert Gudmundsson alla Lazio in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore ha già preso la via di Roma per svolgere le visite mediche e poi firmare con il suo nuovo club dopo l'accordo tra i club arrivato nelle scorse ore per un prestito oneroso da 1 milione di euro e riscatto opzionale per 12 milioni di euro. Gudmundsson saluta Firenze dopo due stagioni, ora mancano solo le visite e l'ufficialità.

15:00 - Paratici e la squadra mercato viola stanno lavorando non solo al centrocampo ma anche al ruolo di esterno. Gli innesti sulle fasce potrebbero non fermarsi a Njie e Gnonto arrivati nelle ultime 48 ore, ma secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it il club viola avrebbe in mano anche un altro profilo proveniente da uno dei top-5 campionati europei. Il nome per ora resta top secret, ma occhio a possibili sorprese dell'ultim'ora.

14:00 - Secondo quanto riportato da TMW, Marcelo Brozovic - ex centrocampista dell'Inter - avrebbe rifiutato un’offerta della Fiorentina. Il mediano croato, svincolato dallo scorso 1° luglio dopo l'esperienza all'Al Nassr, sta valutando diverse proposte provenienti dall’Europa e nelle ultime settimane aveva già respinto gli interessamenti di Monaco e Trabzonspor.

13:45 - Il Torino accelera per Daniel Bragança. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club granata avrebbe individuato nel centrocampista dello Sporting Club il profilo su cui puntare e, a meno di sette ore dalla chiusura del mercato, sta lavorando per trovare gli accordi necessari alla definizione dell’operazione. Una pista che potrebbe allontanare Rolando Mandragora dal ritorno in granata. Fiorentina e Torino valutano il classe ’97 circa 7-8 milioni di euro, ma resta ancora distanza sull’ingaggio: il giocatore percepisce 1,8 milioni più bonus fino al 2028, con opzione viola per il 2029, e avrebbe già rifiutato una prima proposta del club piemontese perché ritenuta troppo bassa.

12:50 - Aggiornamenti sulla cessione di Albert Gudmundsson alla Lazio: l'islandese si trasferirà in biancoceleste in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro

12:30 - Albert Gudmundsson è sempre più vicino alla Lazio. Fiorentina e club biancoceleste - secondo quanto appreso da FV - hanno infatti raggiunto un’intesa per il trasferimento dell’attaccante islandese (formula del prestito con diritto di riscatto) e stanno lavorando agli ultimi dettagli dell’operazione. Una trattativa completamente slegata dal futuro di Matteo Cancellieri, che non rientrerà dunque nell’affare. Adesso la Lazio dovrà trovare l’accordo definitivo con Gudmundsson: i contatti con il giocatore e il suo entourage sono in corso per definire l’intesa contrattuale e arrivare alla fumata bianca.

12:15 - Il ritorno di Franck Kessié all’Atalanta avrebbe potuto riaprire a Rolando Mandragora le porte della Juventus. Così, però, non è stato. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista della Fiorentina era stato proposto ai bianconeri proprio dopo il tramonto della trattativa per l’ivoriano, tornato infine a Bergamo. La Juventus ha però declinato questa possibilità, scegliendo di seguire altre strade per rinforzare la propria mediana. Il futuro di Mandragora sembra adesso destinato a tingersi di granata.

11:56 - La Fiorentina è ancora alla ricerca di un centrocampista recuperatore di palloni, uno alla Torreira. Tanto dipenderà dalle uscite a centrocampo. Nel mentre vanno avanti i dialoghi con la Lazio per Gudmundsson.

11:10- Adesso è ufficiale, come riportato dal sito della Lega Serie A, la Fiorentina acquista in prestito con diritto di riscatto dall'Empoli il giovane classe 2008 Thomas Campaniello.

10:39 - La Lazio per Sky Sport rifiuta le proposte di Fiorentina e Parma per Cancellieri. Non decolla dunque l'idea di scambio con Gudmundsson ipotizzata dalla stessa emittente satellitare.

10:26 - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Rolando Mandragora sarebbe ad un passo dal ritorno al Torino, con i granata che avrebbero raggiunto un accordo con la Fiorentina per un trasferimento a titolo definitivo per circa 7-8 milioni di euro.

8:00- Secondo Sky Sport idea di scambio sull'asse Fiorentina-Lazio con Gudmundsson che potrebbe andare in biancoceleste e Cancellieri invece che potrebbe sbarcare a Firenze.

Siamo arrivati all'ultimo giorno del calciomercato, con la sessione estiva che in Italia e nei massimi campionati europei chiuderà i battenti stasera alle ore 20. Poi saranno possibili solo movimenti in uscita verso mercati ancora aperti e in entrata per quanto riguarda gli svincolati. FirenzeViola seguirà passo passo le ultime ore di questo mercato, non prima di un riassunto di quanto accaduto in mattinata, attraverso la diretta testuale dalla redazione, con il supporto dei nostri inviati a Milano e a Firenze.