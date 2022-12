GIOVANILI, Dalla Primavera all'U14: super Viola

Come riportato da La Nazione dalla Primavera alla squadra B dell’Under 13, i talentini viola hanno fatto molto bene in questa prima parte di stagione. Nessuna squadra delle otto che prendiamo in esame ha fatto peggio del sesto posto in classifica. A livello regionale e nazionale la Fiorentina è in cima alle graduatorie in praticamente tutte le categorie. La Primavera è sesta in classifica, in piena zona play off e attaccata a chi la precede. Stagione che si deciderà più avanti, ma la Fiorentina c’è anche quest’anno per recitare un ruolo da protagonista. Solo applausi per l’Under 18 di mister Papalato. I ragazzi viola sono primi in classifica e stanno sgomitando con la Roma con cui dividono il primato. Talenti anche qui in quantità. Spiccano Braschi, Saltalamacchia e Comuzzo, ma anche Presta, Elia e Monè Italiano. Calciatori tenuti d’occhio da Aquilani per il salto in Primavera. Quinto posto in classifica per l’Under 17 di Daniele Galloppa, che fra i pali ha un altro piccolo astro nascente come Tommaso Vannucchi (oltre a Sadotti, da seguire). Classe 2007, un anno più giovane di Martinelli. La Fiorentina si è già cautelata viste (e sentite) le voci su di lui di grandissimi club europei. Applausi anche per l’Under 16 di Capparella, che brinda ad un primato assoluto (+5 sull’Empoli). Menzione anche per le altre selezioni. Quinto posto per l’Under 15, secondo per l’Under 14. Terzo e quarto posto per le due squadre dell’Under 13. Per tutti, dunque, ottimi risultati che saranno senza dubbio migliorati in futuro dall’arrivo ormai imminente del Viola Park.