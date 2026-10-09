Da Genova a Genova: Vanoli cerca conferme per il via al vero campionato viola
Da Genova a Genova, per Paolo Vanoli è ancora tempo di ripartenza. Come sottolinea Repubblica (edizione Firenze), undici mesi fa il tecnico debuttava sulla panchina della Fiorentina proprio a Marassi, dando inizio alla rincorsa verso una salvezza che sembrava quasi impossibile. Adesso, dopo il suo ritorno e i primi segnali incoraggianti, la trasferta contro il Genoa rappresenta un nuovo punto di partenza.
L'obiettivo è dare continuità ai progressi mostrati prima della lunga sosta, soprattutto sul piano dell'intensità e dell'identità tattica. Il calendario non concede tregua: dopo il Genoa arriveranno Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus. A favore dei viola anche i precedenti: la Fiorentina non perde in casa del Genoa dal 2019. Ma più dei numeri, Vanoli cerca risposte dal campo: serviranno coraggio, qualità e continuità per trasformare la ripartenza in una vera svolta stagionale.
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