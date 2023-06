GAZZETTA, Viola pensano alla coppia Zanetti-Accardi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come scritto da La Gazzetta dello Sport il presidente Corsi ha già detto la sua sull'anno prossimo: per lui si va avanti con Accardi come ds e Zanetti in panchina. I tre si sono già incontrati, ma si sono anche aggiornati alla prossima settimana. Non un segno così positivo. Se non ci fossero stati intoppi o possibili novità sulla carta, a campionato concluso, la fumata bianca avrebbe potuto già esserci. E invece bisognerà aspettare che inizi il domino in panchina e alla scrivania dei ds in cui Accardi e Zanetti non potranno che rientrare. Sul primo non sono calate le voci su Napoli e Lazio, si è aggiunta la Samp (lui è un ex) e attenzione al ritorno di fiamma della Fiorentina. Il secondo è fra i giovani tecnici più ambito e la sua permanenza è strettamente legata ad Accardi: se resterà a Empoli il suo biennale sarà validissimo. Ma Bologna e, se cambiasse qualcosa, anche la Fiorentina lo tengono in grande considerazione.