GAZZETTA, Viola fuori dall'incubo Covid-19

La Gazzetta dello Sport riporta la notizia già trapelata nella serata di ieri ma di fondamentale importanza per la Fiorentina: tutti i test al Covid-19 effettuati domenica sono risultati negativi. La squadra può dunque finalmente guardare con fiducia al futuro e ieri all’allenamento pomeridiano il gruppo era sostanzialmente compatto. Manca il solo Caceres che continua a lavorare a casa in modo individuale, in attesa di iniziare a farlo al centro sportivo: l'uruguaiano sta proseguendo l'iter delle visite per l'idoneità ed è solo questione di tempo prima di vederlo in campo.