GAZZETTA, Ok dal Friuli: Udinese-Fiorentina sabato

La Serie A fa i conti con il Coronavirus, che sta costringendo la Lega a mettere mano al calendario per organizzare il campionato. Le decisioni coinvolgono ovviamente anche la Fiorentina, sabato impegnata alla Dacia Arena di Udine, una delle zone a rischio contagio. Nella giornata di ieri era stata paventata l'idea di poter spostare la gara a lunedì per provare a giocare a porte aperte, ma come riporta La Gazzetta dello Sport la Regione Friuli, orientata a chiedere il rinvio di Udinese-Fiorentina, si adeguerà alle direttive del governo: si gioca a porte chiuse sabato alle ore 18.