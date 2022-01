GAZZETTA, La Viola offre 13 milioni per A. Alvarez

La Gazzetta dello Sport ricorda come il 2 dicembre scorso l'agente di Augustin Alvarez, Edgardo Lasalvia, si incontrò a Firenze con il dirigente viola Burdisso. Un incontro così positivo che adesso la trattativa è entrata decisamente nel vivo: la Fiorentina ha fatto recapitare un paio di offerte al Peñarol, l’ultima delle quali pare aggirarsi intorno ai 13 milioni tra parte fissa e bonus.

Non ci saranno problemi a trovare l’accordo con il giocatore per un contratto quinquennale, visto che Alvarez ha una gran voglia di provare a compiere il grande salto in Europa. Saranno giorni importanti per capire se la trattativa avrà la fumata bianca. Se così fosse comunque, l’attaccante resterà in Uruguay fino al termine della stagione per poi unirsi alla Fiorentina in estate.